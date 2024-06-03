В Индии полсотни смертей из-за аномальной жары. Несмотря на это, люди шли на выборы

В последние недели температура в Индии держалась на уровне около +50 градусов

Индия (Иллюстративное фото: Pixabay.com)

Индию охватывает аномальная жара, в результате которой за три дня уже погибли более 50 человек. Несмотря на это, граждане страны продолжали идти на участки, чтобы проголосовать на недавних всеобщих выборах. Об этом сообщила телерадиокомпания BBC.

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В Индии закончились выборы, во время которых людям приходилось отправляться на участки под палящим солнцем. В северном индийском штате Уттар-Прадеш местные власти заявили, что выплатят денежную компенсацию семьям погибших членов избирательного персонала – они получат 1,5 млн рупий ($18 000).

Всеобщие выборы начались в государстве 19 апреля и продолжались до 1 июня. Обнародованные экзитполы свидетельствуют о том, что действующий премьер-министр страны Нарендра Моди, вероятно, станет главой индийского правительства в третий раз подряд, пишут в газете Financial Times.

Избирательная комиссия Индии объявит официальные результаты 4 июня.

Как сообщили в ВВС, в округе Уттар-Прадеш в течение 1 и 2 мая из-за теплового удара погибли около 33 человек. Еще 20 человек скончались в штате Одиша.

Федеральное министерство здравоохранения Индии отметило, что с 1 марта по 30 мая было подтверждено не менее 56 смертей от высоких температур. За этот период было зарегистрировано около 24 849 случаев теплового удара.

В последние недели жара в северной, центральной Индии и некоторых ее западных частях держалась около +50 градусов, отметили журналисты.

Так, власти штата Одиша сообщили о 99 подозреваемых случаях смертей от теплового удара за последние 72 часа, из которых 20 уже являются подтвержденными.

В то же время в метеорологическом департаменте Индии предположили, что температура в стране должна снизиться в ближайшие дни из-за начала муссонных ветров.