В Індії пів сотні смертей через аномальну спеку. Попри це, люди йшли на вибори

Протягом останніх тижнів температура в Індії трималася на рівні близько +50 градусів

Індія (Ілюстративне фото: Pixabay.com)

Індію охоплює аномальна спека, внаслідок якої за три дні вже загинули понад 50 людей. Попри це, громадяни країни продовжували йти на дільниці, аби проголосувати на нещодавніх загальних виборах. Про це повідомила телерадіокомпанія BBC.

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В Індії закінчилися вибори, під час яких людям доводилося вирушати до дільниць під пекучим сонцем. У північному індійському штаті Уттар-Прадеш місцева влада заявила, що виплатить грошову компенсацію сім’ям загиблих членів виборчого персоналу – вони отримають 1,5 млн рупій ($18 000).

Загальні вибори розпочались у державі 19 квітня та тривали до 1 червня. Оприлюднені екзитполи свідчать про те, що чинний прем'єр-міністр країни Нарендра Моді, ймовірно, стане главою індійського уряду втретє поспіль, пишуть у виданні Financial Times.

Виборча комісія Індії оголосить офіційні результати 4 червня.

Як повідомили в ВВС, в окрузі Уттар-Прадеш протягом 1 та 2 травня через тепловий удар загинули близько 33 людей. Ще 20 осіб померли у штаті Одіша.

Федеральне міністерство охорони здоров'я Індії зазначило, що з 1 березня до 30 травня було підтверджено щонайменше 56 смертей від високих температур. За цей період було зареєстровано також близько 24 849 випадків теплового удару.

Останніми тижнями спека в північній, центральній Індії та деяких її західних частинах трималася близько +50 градусів, зауважили журналісти.

Так, влада штату Одіша наразі повідомила про 99 підозрюваних випадків смертей від теплового удару за останні 72 години, з яких 20 вже є підтвердженими.

Водночас у метеорологічному департаменті Індії припустили, що температура у країні має знизитися найближчими днями через початок мусонних вітрів.