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В Интернациональном легионе прокомментировали российский фейк о погибших легионерах

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 15:25
В Интернациональном легионе прокомментировали российский фейк о погибших легионерах - Фото
Спикер Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру (Скриншот — Ukrinform TV)

Статистика о количестве погибших в Украине бойцов Интернационального легиона, которую привели в России, – фейк и пример российской дезинформации. Об этом сообщил спикер Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру на брифинге в Киеве 21 июня.

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Магру привел в качестве примера заявление оккупантов о "214 погибших американцах" и подчеркнул, что это фейк.

"Кто следит за ситуацией, понимает, что не может так быть. Некоторые случаи смерти граждан США стали известны. Но во всех этих случаях об этих ситуациях активно говорят. Члены семьи выступают и так далее. Если бы их было 214, кто-то это заметил бы, так что это выдумка", – объяснил Магру.

Он заявил, что такие сообщения из РФ – "примеры российской дезинформации".

  • 17 июня в РФ заявили, что с начала войны в Украине погибло почти 2 000 солдат Интернационального легиона. В частности, 214 американцев.

Читайте также: Четверо погибших в Интернациональном Легионе – француз, голландец, австралиец и немец

Мария Макуха
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война дезинформация Интернациональный легион
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