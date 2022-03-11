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В Интернациональный легион вступили представители более 50 стран – видео

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 21:22
В Интернациональный легион вступили представители более 50 стран – видео - Фото
Скриншот с видео

Минобороны опубликовало видео тренировки Интернационального легиона, который состоит из представителей 50 стран, приехавших в Украину для помощи украинцам в борьбе против российских оккупантов.

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По словам норвежца по имени Дэмиен, в батальоне есть граждане Польши, стран Балтии, скандинавских стран, Великобритании.

"Когда вы видите, как ежедневно бомбы и ракеты падают на украинские города, разрушая больницы, школы, дома, это трудно принять, это выглядит безумно. Вы видите, что происходит и, кажется, ничего не можете сделать. Когда началось создание интернационального легиона, я сразу понял, что должен присоединиться к нему. Здесь я и мои друзья будем полезны для украинского военного сопротивления. Я рад, что оказался в нужном месте в нужное время и среди первых стал в ряды этого подразделения", – сказал Дэмиен.

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Вадим Ребрина
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война Интернациональный легион
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