В Интернациональный легион вступили представители более 50 стран – видео

Минобороны опубликовало видео тренировки Интернационального легиона, который состоит из представителей 50 стран, приехавших в Украину для помощи украинцам в борьбе против российских оккупантов.

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По словам норвежца по имени Дэмиен, в батальоне есть граждане Польши, стран Балтии, скандинавских стран, Великобритании.

"Когда вы видите, как ежедневно бомбы и ракеты падают на украинские города, разрушая больницы, школы, дома, это трудно принять, это выглядит безумно. Вы видите, что происходит и, кажется, ничего не можете сделать. Когда началось создание интернационального легиона, я сразу понял, что должен присоединиться к нему. Здесь я и мои друзья будем полезны для украинского военного сопротивления. Я рад, что оказался в нужном месте в нужное время и среди первых стал в ряды этого подразделения", – сказал Дэмиен.

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Вадим Ребрина

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