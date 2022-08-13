В Ирпене открыли временный модульный городок для утративших жилье: фото

13 августа в Ирпене Киевской области открыли временный модульный городок "Дубки" для тех местных жителей, которые утратили жилье из-за войны. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

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Городок состоит из 88 жилых модулей, рассчитанных на 352 человека. Там есть туалетные и душевые комнаты, столовые и другие зоны общего пользования. Кроме того, в городке есть:

- библиотека – учебный зал с ноутбуками для уроков и при необходимости офлайн-обучения;

- кардиозона, где расположены тренажеры и другое спортивное оборудование;

- уличная фитнес-зона;

- пандусы;

- беседки и благоустроенная территория санатория "Дубки".

При этом жителей "Дубков" обеспечат даже горячим питанием – для них будет готовить команда World Central Kitchen.

По информации мэра Ирпеня Александра Маркушина, 55 модулей уже заселены. В них обосновались семьи медиков, педагогов и военнослужащих, оставшихся без жилья.

Список лиц для заселения формируют громады, сообщили в Минрегионе.

Модульные конструкции Украина получила бесплатно от правительства Польши.

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Вадим Ребрина

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