В Ирпене открыли временный модульный городок для утративших жилье: фото
13 августа в Ирпене Киевской области открыли временный модульный городок "Дубки" для тех местных жителей, которые утратили жилье из-за войны. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.
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Городок состоит из 88 жилых модулей, рассчитанных на 352 человека. Там есть туалетные и душевые комнаты, столовые и другие зоны общего пользования. Кроме того, в городке есть:
- библиотека – учебный зал с ноутбуками для уроков и при необходимости офлайн-обучения;
- кардиозона, где расположены тренажеры и другое спортивное оборудование;
- уличная фитнес-зона;
- пандусы;
- беседки и благоустроенная территория санатория "Дубки".
При этом жителей "Дубков" обеспечат даже горячим питанием – для них будет готовить команда World Central Kitchen.
По информации мэра Ирпеня Александра Маркушина, 55 модулей уже заселены. В них обосновались семьи медиков, педагогов и военнослужащих, оставшихся без жилья.
Список лиц для заселения формируют громады, сообщили в Минрегионе.
Модульные конструкции Украина получила бесплатно от правительства Польши.
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