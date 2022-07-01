В ISW увидели признаки подготовки России к наступлению на Бахмут

Российские войска через некоторое время могут попытаться организовать наступление на Бахмут, считают в вашингтонском Институте изучения войны (ISW). Об этом идет речь в его сводке за 30 июня.

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Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в четверг рассказал, что на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. У россиян больше войск и вооружений, особенно артиллерии.

Они проводили наступательные штурмовые действия в направлении Соледара, который находится к северо-востоку от Бахмута по автомобильной дороге Т1302.

В утренней сводке 30 июня Генштаб сообщал, что российские войска безрезультатно пытались захватить Клиновое и Новолуганское, расположенные к юго-востоку от Бахмута. В вечернем своде он заявил, что украинские войска отбили серию атак на направлениях Николаевка – Спорное, Владимировка – Покровское к северо-западу от Бахмута и Доломитное – Углегорская ТЭС к югу от города.

"Эти ограниченные успехи вокруг Бахмута могут указывать на то, что российские силы могут вскоре попытаться создать условия для наступательной операции в направлении самого Бахмута. Хотя в краткосрочной перспективе они, вероятно, больше будут сосредоточены на перехвате и контроле выходящих из Бахмута линий снабжения", – считают в ISW.

Относительно других направлений вашингтонские аналитики пишут об определенном продвижении российских войск в пределах Лисичанского НПЗ и вокруг города, продолжении наступления севернее Славянска и российских попытках восстановить контроль над населенными пунктами севернее Харькова.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 30 июня заявил, что самая горячая точка на фронте сейчас – это Лисичанск. Непростая ситуация также у Изюма, откуда Россия пытается развить наступление на Славянск.

Андрей Водяный

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