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В Италии арестовали имущество "архитектора Путина"

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 23:12
В Италии арестовали имущество
Ланфранко Чирилло (Фото - скриншот из видео)

Финансовая полиция Италии арестовала имущество архитектора Ланфранко Чирилло, который с 1990-х годов считался в России создателем престижной частной недвижимости для олигархов. Архитектора обвиняют в отмывании денег и контрабанде, пишет La Repubblica.   

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Чирилло упоминался в расследовании российского Фонда борьбы с коррупцией как один из проектировщиков скандального "дворца Путина" в Геленджике, а общий счет выполненных им для российских олигархов проектов близится к полусотне. 

Финансовая служба Италии заинтересовалась архитектором, когда обнаружилось, что он не внес в декларацию имущества зарегистрированный в России вертолет. Затем следователи обнаружили, что Чирилло не декларировал полученные за рубежом с 2013 по 2019 годы доходы в сумме десятков миллионов евро, хотя это предусмотрено законом для тех, кто продолжает постоянно жить в Италии. 

В результате "архитектора Путина" власти подозревают в налоговых преступлениях (контрабанда и недостоверное декларирование), отмывании денег и мошеннической передаче ценностей. 

Общая сумма претензий закона к Чирилло составляет сейчас 141 млн евро, пишет издание.

Внимание следователей также привлекли "проявления богатства, совершенно несоразмерные задекларированному налогооблагаемому доходу", причем Чирилло не смог предоставить надлежащие обоснования для подтверждения их законности.

На основании собранных следствием доказательств, следственный судья назначил превентивное изъятие "избыточного" имущества. В список изъятого попали роскошные дома, вертолет, банковские счета, денежные средства, драгоценности, а также произведения классического и современного искусства (в том числе картины Пикассо, Сезанна, Кандинского и других художников).

Сергей Бережной
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коррупция друзья Путина италия
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