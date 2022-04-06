В Италии пытались поджечь конфискованную виллу российского пропагандиста Соловьева

В Италии неизвестные пытались поджечь фасад виллы на озере Комо, которая раньше принадлежала российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Об этом сообщает Agenzia ANSA.

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Неизвестные рано утром попытались поджечь несколько автомобильных покрышек, которые они принесли к фасаду виллы в городке Менаджо на озере Комо. Прохожие, заметившие возгорание, сразу вызвали полицию. Пожар был потушен до того, как огонь нанес существенный ущерб, сообщает издание.

Вилла ранее принадлежала российскому телепропагандисту Владимиру Соловьеву и была конфискована в начале марта у него в рамках санкций, наложенных на российских функционеров после начала российского вторжения в Украину.

Местная служба карабинеров сообщила, что примерно в то же время на стене второй конфискованной у Соловьева виллы, которая расположена в городке Пьянелло-дель-Ларио на том же озере Комо, появились надписи с протестом против вторжения России в Украину и "личными выпадами" против бывшего владельца.

Полиция считает, что эти правонарушения связаны друг с другом и предпринимает меры для поиска тех, кто их совершил.

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Сергей Бережной

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