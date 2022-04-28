В Израиле отменили ежегодный официальный парад на 9 мая

Правительство Израиля приняло решение об отмене ежегодного официального парада на 9 мая. Об этом сообщила израильский министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете, передает newsru.co.il.

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Как отмечается, Тамено-Шете заявила, что ей известно о "существующей деликатной ситуации" и что на традиционной церемонии на Горе Герцля в этом году основное внимание будет уделено вкладу евреев-ветеранов в победу над нацистской Германией.

Министр подчеркнула, что решение об отмене парада и характере церемонии принималось вместе с израильскими организациями ветеранов Второй мировой войны.

Накануне посольство Украины сообщило в Facebook, что, по итогам встречи между послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком и Пниной Тамено-Шете "министр сообщила, что, несмотря на традицию предыдущих лет, в этом году было решено воздержаться от общественных мероприятий и шествий на 9 мая, в связи с российской агрессией против Украины".

20 апреля сообщалось, что Минобороны Израиля решило передать Украине шлемы и бронежилеты для медицинских работников и спасателей, работающих в зоне боевых действий.

Наталия Медведева

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