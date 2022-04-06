В Изюме депутат сдавал оккупантам волонтеров, участников ООС и теробороны
Депутату Изюмского горсовета сообщили о подозрении в государственной измене — он передавал российским оккупантам информацию о волонтерах, участниках АТО/ООС, местных правоохранителях и участниках теробороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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По данным следствия, депутат в условиях военного положения перешел на сторону страны-агрессора.
Он передавал военнослужащим РФ сведения о гражданах Украины, которые оказывали помощь ВСУ, участвовали в проведении АТО/ООС на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также о представителях правоохранительных органов, территориальной обороны Изюма и членах их семей.
Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ.
- Российские военные во временно оккупированных украинских населенных пунктах похищают проукраински настроенных мирных жителей.
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