В Изюме депутат сдавал оккупантам волонтеров, участников ООС и теробороны

Депутату Изюмского горсовета сообщили о подозрении в государственной измене — он передавал российским оккупантам информацию о волонтерах, участниках АТО/ООС, местных правоохранителях и участниках теробороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, депутат в условиях военного положения перешел на сторону страны-агрессора.

Он передавал военнослужащим РФ сведения о гражданах Украины, которые оказывали помощь ВСУ, участвовали в проведении АТО/ООС на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также о представителях правоохранительных органов, территориальной обороны Изюма и членах их семей.

Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ.

Российские военные во временно оккупированных украинских населенных пунктах похищают проукраински настроенных мирных жителей.

Вадим Ребрина

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