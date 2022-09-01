В живых осталось до 20%. В РФ расформировывают две бригады из-за больших потерь на войне

В России решили расформировать две бригады из-за существенных потерь, понесенных в ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом в ходе брифинга 1 сентября сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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Как рассказал Громов, по полученным данным, из-за значительных потерь в личном составе в ходе проведения так называемой "специальной военной операции" высшим командованием Вооруженных сил РФ принято решение о расформировании 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск, а также 22-й отдельной бригады специального назначения.

Представитель Генштаба ВСУ отметил, что в результате потерь, понесенных этими бригадами в ходе боевых действий, в живых у них осталось меньше 20% личного состава.

25 августа Путин подписал указ, которым штатная численность армии страны-агрессора увеличивается с 1 января 2023 года до 2,04 млн человек.

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Оксана Житнюк

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