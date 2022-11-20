В Каховском районе оккупанты массово отнимают у жителей автомобили и велосипеды – Генштаб

В Каховском районе российские оккупанты продолжают мародерство и грабежи, отнимают у местных жителей автомобили, мотоциклы и даже велосипеды. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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В течение 20 ноября ВСУ отразили атаки войск РФ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клещиевка Донецкой области.

Генштаб отмечает, что Беларусь продолжает предоставлять стране-агрессору инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Причинами постоянных объявлений воздушной тревоги становятся взлеты с аэродрома Мачулищи российских Миг-31К, способных запускать гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Военные подтверждают огневое поражение по местам сосредоточения живой силы противника 19 ноября – в районах населенных пунктов Пологи, Каменка, Михайловка (Василовского района) и Энергодар Запорожской области захватчики потеряли более 100 человек ранеными. Ликвидировано около 20 единиц военной техники разных типов и два склада боеприпасов, уничтожена колонна техники РФ вблизи населенного пункта Сиротино Луганской области.

Авиация ВСУ нанесла 20 ноября три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники и еще три – по позициям ЗРК.

Ракетные войска и артиллеристы ВСУ поразили два командных пункта, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава и техники и два других важных объекта оккупантов.

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Сергій Бережний

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