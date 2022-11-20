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Россия планирует усилить свои силы на Донбассе подразделениями из Херсона – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2022, 10:17
Россия планирует усилить свои силы на Донбассе подразделениями из Херсона – Генштаб ВСУ - Фото
Фото: EPA

Россия планирует усилить свои силы на Донбассе подразделениями, выведенными из Херсона, говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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"По имеющейся информации, командование российских оккупационных войск планирует перебросить отдельные подразделения, выведенные в ходе отступления с правого берега реки Днепр в Херсонской области, для продолжения боевых действий в Донецкой и Луганской областях", – сообщили военные.

В Генштабе говорят, что мобилизованные российские солдаты, из которых в основном состоят эти подразделения, "очень возмущены" такой перспективой.

В Луганской области российские оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты для обнаружения и задержания дезертиров.

Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) тем временем пишет, что процесс перебрасывания войск, скорее всего, уже происходит.

"Вероятно, российские войска будут использовать мобилизованные и передислоцированные силы для возобновления наступательных операций в Донецкой области и удержания оборонных позиций в Луганской области", – заявили в ISW.

  • 18 ноября представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российская группировка на Донбассе и всего на восточном фронте насчитывает более 130 000 личного состава. Туда пока не перебрасывали войска из Херсонской области, сказал он.
  • Украинское командование и представители власти неоднократно говорили, что самые ожесточенные бои сейчас идут в Донецкой области. По словам президента Владимира Зеленского, "на Бахмут и Соледар РФ тратит больше жизней военных, чем на две войны в Чечне".
  • "По всей вероятности", что РФ перебросит часть сил из Херсона на усиление и расширение наступательных операций в районе Бахмута, считают в британской разведке.
Андрій Водяний
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Донецкая область война луганская область генштаб
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