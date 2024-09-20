В Киев прибыла Урсула фон дер Ляен – фото
Утром 20 сентября в Украину с официальным визитом прибыла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. О своем уже восьмом визите она сообщила в соцсети X.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
"Мой восьмой визит в Киев пришелся на отопительный сезон, который скоро начнется. А Россия продолжает нацеливаться на энергетическую инфраструктуру. Мы поможем Украине в ее мужественных усилиях", – написала она.
Новость дополняется...