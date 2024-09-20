До Києва прибула Урсула фон дер Ляєн – фото
Вранці 20 вересня до України з офіційним візитом прибула голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про свій вже восьмий візит вона повідомила у соцмережі X.
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"Мій восьмий візит до Києва припав на опалювальний сезон, який скоро розпочнеться. А Росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні в її мужніх зусиллях", – написала вона.
Очільниця Єврокомісії додала, що прибула до Києва, що обговорити подальшу підтримку від Європи. Серед головних питань - підготовка України до зими та оборони, вступ та прогрес у сфері позик G7.
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