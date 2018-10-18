В Киев прибыла замгоссекретаря США - антикоррупционный таран

Кирстен Мэдисон (фото - скриншот с видео)

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Мэдисон обсудит с украинскими должностными лицами вопросы борьбы с коррупцией в стране

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В Украину с рабочим визитом прибыла заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросов Кирстен Мэдисон. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине на своей странице в Twitter.

Мэдисон обсудит с украинскими должностными лицами вопросы борьбы с коррупцией в стране.

"Приветствуем в Украине заместителя госсекретаря по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросов Кирстен Мэдисон! В ходе визита она обсудит с украинскими чиновниками вопросы безопасности границы, полиции и усилия в борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что Мэдисон проведет встречу с работниками Национального антикоррупционного бюро, Госпогранслужбы, а также с представителями гражданского общества. Кроме этого заместитель госсекретаря запланировала выступление на церемонии выпуска Академии патрульной полиции. Чиновница пробудет в Украине до 22 октября.

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15 сентября посольство Соединенных Штатов Америки призвало украинскую власть принять необходимые меры для запуска Высшего антикоррупционного суда.