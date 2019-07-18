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18.07.2019, 15:24

В Киев приехала пропагандистка из РФ, незаконно посещавшая Крым

В Киев приехала пропагандистка из РФ, незаконно посещавшая Крым - Фото
Дана Борисова (фото - Instagram / danaborisova_official)

Дана Борисович заявила, что не имела проблем с пограничниками при въезде в Украину

В Киев приехала российская телеведущая Дана Борисова, незаконно посещавшая Крым в 2017 году и назівавшая полуостров "российским". Об этом она написала в своем Instagram.

Пропагандистка написала, что приехала сниматься для российского шоу "Пацанки". Она также пригласила россиян в Украину со словами: "Все сюда, мы за мир".

В СБУ пока не прокомментировали  приезд Борисовой. 

Ранее оказалось, что глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков с начала российской агрессии против Украины в 2014 году и по май 2018-го упоминался в 385 материалах пропагандистского агентства РИА Новости Украина.

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Теги: дана борисова, Крым, пропагандисты
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