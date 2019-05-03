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03.05.2019, 15:24

Придуманная в РФ. В Киеве хотят провести акцию Бессмертный полк

Придуманная в РФ. В Киеве хотят провести акцию Бессмертный полк - Фото
9 мая (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Начальник столичной полиции отметил, что правоохранители будут пресекать использование запрещенной символики

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9 мая в Киеве хотят провести акцию Бессмертный полк, посвященную ветеранам. Акцию придумали в России и финансируют одноименную организацию из бюджета РФ.

Как сообщил начальник столичной Нацполиции Андрей Крищенко, говорится в сюжете 112 Украина, по состоянию на сегодня полиции сообщили о проведении только одной акции – шествия от станции метро "Арсенальная" до парка Славы. Порядок во время ее проведения будут обеспечивать до двух тысяч полицейских.

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Крищенко отметил, что полиция будет пресекать использование запрещенной символики.

"Полиция будет выполнять требования закона о декоммунизации. У нас есть символы, которые запрещены, и полиция будет, как в прошлом и позапрошлом годах, их изымать, составлять административные материалы", - сказал Крищенко.

Он также отметил, что в случае необходимости для обеспечения общественного порядка будет привлечено больше правоохранителей.

Бессмертный полк - организация, созданная в России в 2011 году. Зарегистрирована в Томске тремя российскими журналистами. Организация получает финансирование из бюджета РФ для проведения одноименных акций Бессмертный полк по всему миру.

2 мая в Украине вступил в силу закон №2584-VIII о штрафах за необоснованное использование названия и символов Национальной полиции.

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Теги: Бессмертный полк, ветеран, 9 мая
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