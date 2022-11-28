В Киеве будет туман. КГГА дала рекомендации водителям и пешеходам
Утром и ночью 28 ноября в Киеве ожидается туман, городские власти дали ряд рекомендаций водителям и пешеходам. Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.
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Из-за тумана видимость в столице составит около 200-500 м. В связи с этим водителям рекомендуют:
– снизить скорость
– включить противотуманные фары вместе с ближним светом;
– держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
– при остановке включать аварийку;
– избегать резких маневров.
Пешеходов призывают быть внимательными и надевать светоотражающие элементы, чтобы быть заметными для водителей при тумане или в темное время суток.
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