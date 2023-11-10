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В Киеве и других городах теперь можно демонтировать памятники Пушкину и Щорсу

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 18:00
В Киеве и других городах теперь можно демонтировать памятники Пушкину и Щорсу - Фото
Фото - Олег Слабоспицкий, Facebook

Правительство приняло решение об изъятии из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятников российскому писателю Александру Пушкину, большевистскому главарю Николаю Щорсу, а также другим российским и советским деятелям. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики, которое инициировало и разработало соответствующее постановление.

Это решение Кабмина позволяет демонтировать памятники Пушкину, Щорсу и другим российским и советским деятелям.

Из реестра изъяли: памятник Пушкину на Берестейском проспекте, памятник Щорсу на бульваре Тараса Шевченко, могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке, монитор "Железняков" по улице Электриков, памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.

Кроме того, изъяты из реестра памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, "Украина – освободителям" в Ужгороде, мемориальный комплекс "Борцам революции" в Луганске.

  • В сентябре Минкульт инициировал изъятие памятников Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям.
  • В октябре активисты повесили на памятник Пушкину яркую демаскирующую сетку, чтобы напомнить обществу и властям, что символы российского империализма до сих пор есть в городах, и ускорить процесс дерусификации. Однако в тот же вечер сетка исчезла, на ней нашли открытку с текстом: "Что за глупость бороться с памятниками, а не с коррупционерами. Мы, жители района, против сноса".
  • 9 ноября в КГГА сообщили, что в столице уже снесли более 60 объектов, "подлежащих устранению из публичного пространства". На очереди – еще 56.
Оксана Житнюк
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