RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Києві та інших містах тепер можна демонтувати пам’ятники Пушкіну і Щорсу

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 18:00
У Києві та інших містах тепер можна демонтувати пам’ятники Пушкіну і Щорсу - Фото

Уряд ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, яке ініціювало і розробило відповідну постанову.

Це рішення Кабміну дозволяє демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським і радянським діячам.

З реєстру вилучили: пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам’ятник Щорсу на бульварі Тараса Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор "Железняков" по вулиці Електриків, пам’ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською в Києві.

Крім того, вилучено з реєстру пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, "Україна – визволителям" в Ужгороді, меморіальний комплекс "Борцям революції" в Луганську.

  • У вересні Мінкульт ініціював вилучення пам’ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам.
  • У жовтні активісти повісили на пам'ятник Пушкіну яскраву демаскувальну сітку, щоб нагадати суспільству та владі, що символи російського імперіалізму досі є в містах, і прискорити процес дерусифікації. Однак того ж вечора сітка зникла, на ній знайшли листівку з текстом: "Що за дурість боротися з пам'ятниками, а не з корупціонерами. Ми, жителі району, проти зносу".
  • 9 листопада у КМДА повідомили, що в столиці вже знесли понад 60 обʼєктів, які "підлягають усуненню з публічного простору". На черзі – ще 56.
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
декомунізаціяпам'ятникдемонтаждерусифікаціяолександр пушкін
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 