У Києві та інших містах тепер можна демонтувати пам’ятники Пушкіну і Щорсу

Уряд ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, яке ініціювало і розробило відповідну постанову.

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Це рішення Кабміну дозволяє демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським і радянським діячам.

З реєстру вилучили: пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам’ятник Щорсу на бульварі Тараса Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор "Железняков" по вулиці Електриків, пам’ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською в Києві.

Крім того, вилучено з реєстру пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, "Україна – визволителям" в Ужгороді, меморіальний комплекс "Борцям революції" в Луганську.

У вересні Мінкульт ініціював вилучення пам’ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам.

У жовтні активісти повісили на пам'ятник Пушкіну яскраву демаскувальну сітку, щоб нагадати суспільству та владі, що символи російського імперіалізму досі є в містах, і прискорити процес дерусифікації. Однак того ж вечора сітка зникла, на ній знайшли листівку з текстом: "Що за дурість боротися з пам'ятниками, а не з корупціонерами. Ми, жителі району, проти зносу".

9 листопада у КМДА повідомили, що в столиці вже знесли понад 60 обʼєктів, які "підлягають усуненню з публічного простору". На черзі – ще 56.

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