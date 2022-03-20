В Киеве из-за обломков снаряда загорелся дом. Число пострадавших уточняется – фото

ГСЧС в Киеве сообщила о пожаре в жилом доме Святошинского района. Возгорание произошло на балконе четвертого этажа десятиэтажного дома, пострадали и две машины возле дома. Причиной пожара стало попадание обломков снаряда.

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Сообщение о пожаре поступило в 13:59. В 14:41 спасателям удалось ликвидировать возгорание. На месте работало 7 пожарных машин и 25 спасателей. На момент публикации новости удалось эвакуировать шесть человек. Информация о пострадавших уточняется.

Анна Чуданова

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