В Киеве могут ограничивать движение из-за визита премьера ОАЭ

Шейх Мохаммед Бин Рашид Аль Мактум (фото - EPA)

Управление государственной охраны предупреждает о возможном ограничении движения в Киеве 21-24 июля в связи с визитом премьер-министра ОАЭ И. В. Шейха Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что 21-24 июля возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом в Украину И. В. Шейха Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Эмирата Дубай", - отмечается в сообщении.

В соответствии с законом о госохране органов государственной власти Украины и должностных лиц и указом президента от 3 октября 2006 года будет обеспечиваться безопасность и оказываться сопровождение иностранной делегации на территории Украины в течение визита.

На сайте МИД и президента Украины информации о визите.

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