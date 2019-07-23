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В Киеве могут ограничивать движение из-за визита премьера ОАЭ

В Киеве могут ограничивать движение из-за визита премьера ОАЭ - Фото
Шейх Мохаммед Бин Рашид Аль Мактум (фото - EPA)
23.07.2019, 14:55

Управление госохраны будет сопровождать премьера ОАЭ на территории Украины в течение четырех дней

Управление государственной охраны предупреждает о возможном ограничении движения в Киеве 21-24 июля в связи с визитом премьер-министра ОАЭ И. В. Шейха Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что 21-24 июля возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом в Украину И. В. Шейха Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Эмирата Дубай", - отмечается в сообщении.

В соответствии с законом о госохране органов государственной власти Украины и должностных лиц и указом президента от 3 октября 2006 года будет обеспечиваться безопасность и оказываться сопровождение иностранной делегации на территории Украины в течение визита.

На сайте МИД и президента Украины информации о визите.

14 июля автомобиль Государственной службы охраны из кортежа президента Владимира Зеленского попал в дорожно-транспортное происшестви

 

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киев охрана Шейх Мохаммед Бин Рашид Аль Мактум
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