В Киеве начали штрафовать за агитацию на балконе

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В Шевченковском районе столицы участковые офицеры полиции составили админматериалы на местного жителя за нарушение порядка размещения агитационной продукции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Согласно сообщению, на улице Белорусской киевлянин вывесил агитационный плакат на балконе своей квартиры.

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За совершение такого правонарушения предусмотрен штраф до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан, говорят в полиции.

Правоохранители составили на 28-летнего киевлянина административные материалы по ч. 1 ст. 212-14 (Нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкцией статьи предусмотрен штраф до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Центральная избирательная комиссия завтра, 21 февраля, проведет жеребьевку по предоставлению кандидатам в президенты эфирного времени на радио и телеканалах.