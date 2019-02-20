Эфирное время для агитации: ЦИК проведет жеребьевку

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия завтра, 21 февраля, проведет жеребьевку по предоставлению кандидатам в президенты эфирного времени на радио и телеканалах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ЦИК, пройдет жеребьевка очередности эфирного времени на общенациональных каналах и общественного радио Национальной общественной ТРК для проведения агитации за счет средств госбюджета, которые выделены на подготовку и проведение выборов 31 марта.

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