Эфирное время для агитации: ЦИК проведет жеребьевку

Центральная избирательная комиссия завтра, 21 февраля, проведет жеребьевку по предоставлению кандидатам в президенты эфирного времени на радио и телеканалах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ЦИК, пройдет жеребьевка очередности эфирного времени на общенациональных каналах и общественного радио Национальной общественной ТРК для проведения агитации за счет средств госбюджета, которые выделены на подготовку и проведение выборов 31 марта.
ЦИК увеличил расходы на выборы президента почти на 10 млн грн.
12 февраля 2019 года Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных избирательных округов оккупированного Крыма и Донецкой и Луганской областей, где не будут организовывать и проводить очередные выборы президента.