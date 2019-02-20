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20.02.2019, 09:54

Эфирное время для агитации: ЦИК проведет жеребьевку

Эфирное время для агитации: ЦИК проведет жеребьевку - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Жеребьевка запланирована на 21 февраля

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Центральная избирательная комиссия завтра, 21 февраля, проведет жеребьевку по предоставлению кандидатам в президенты эфирного времени на радио и телеканалах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ЦИК, пройдет жеребьевка очередности эфирного времени на общенациональных каналах и общественного радио Национальной общественной ТРК для проведения агитации за счет средств госбюджета, которые выделены на подготовку и проведение выборов 31 марта.

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ЦИК увеличил расходы на выборы президента почти на 10 млн грн. 

12 февраля 2019 года Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных избирательных округов оккупированного Крыма и Донецкой и Луганской областей, где не будут организовывать и проводить очередные выборы президента.

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Теги: кандидаты, цик, агитация, жеребьевка, эфирное время
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