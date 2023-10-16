В Киеве начался отопительный сезон – Кличко

В Киеве 16 октября началось подключение к теплу жилых домов, сообщает мэр столицы Виталий Кличко

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По его словам, с завтрашнего дня синоптики прогнозируют стабильное снижение температуры.

Кличко сообщил, что на запуск централизованной системы теплоснабжения города необходимо несколько дней.

Он отметил, что система теплоснабжения города является одной из самых больших в Европе – протяженность тепловых сетей составляет около 3000 км.

Поэтому, пишет Кличко, решение начать отопительный сезон вполне оправданно, поскольку похолодание побуждало бы к массовому использованию киевлянами электрических обогревателей и перегрузки системы электроснабжения.

"Все службы столицы, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить киевлян необходимыми сервисами", – подытожил он.

Прогноз погоды в Киеве на следующий месяц на сайте Meteo.ua, по данным Украинского гидрометцентра:

3 октября Кличко заявил, что Городской совет Киева обратится к правительству с требованием погасить 6,8 млрд грн задолженности государства перед столицей по компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение.

10 октября министр инфраструктуры сообщил, что к началу октября в Украине к отопительному сезону готовы более 99% объектов жилищно-коммунального хозяйства.

11 октября глава НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что в Украине для прохождения отопительного сезона в подземных хранилищах газа накоплено 15,75 млрд кубометров газа.

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