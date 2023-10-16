У Києві розпочався опалювальний сезон – Кличко
У Києві 16 жовтня розпочалося підключення до тепла житлових будинків, повідомляє міський голова столиці Віталій Кличко.
За його словами, з завтрашнього дня синоптики прогнозують стабільне зниження температури.
Кличко повідомив, що на запуск централізованої системи теплопостачання міста необхідно кілька днів.
Він зауважив, що система теплопостачання міста є однією з найбільших у Європі – протяжність теплових мереж складає близько 3000 км.
Тому, пише Кличко, рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим, оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних обігрівачів та перенавантаження системи електропостачання.
"Усі служби столиці, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами", – підсумував він.
Прогноз погоди у Києві на наступний місяць на сайті Meteo.ua, за даними Українського гідрометцентру:
- 3 жовтня Кличко заявив, що Міська рада Києва звернеться до уряду з вимогою погасити 6,8 млрд грн заборгованості держави перед столицею з компенсації різниці у тарифах на тепло та водопостачання.
- 10 жовтня міністр інфраструктури повідомив, що на початок жовтня в Україні до опалювального сезону готові понад 99% обʼєктів житлово-комунального господарства.
- 11 жовтня глава НАК "Нафтогаз України" заявив, що в Україні для проходження опалювального сезону в підземних сховищах газу накопичено 15,75 млрд кубометрів газу.
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