В Киеве попрощались с военными, которые делали "бавовну" на территории РФ – фото

7 марта в Киеве попрощались с четырьмя героями, которые делали диверсии на территории России. Группа погибла 25 декабря на территории Брянской области

О гибели украинских воинов стало известно из российских СМИ 25 декабря прошлого года. Украинская диверсионно-разведывательная группа выполняла боевое задание на территории Брянской области РФ.

Среди погибших был Юрий Горовец "Святоша", командир группы. А также Максим Михайлов "Непийпиво", Тарас Карпюк "Тарасий" и Богдан Лягов "Аполлон". Самому младшему герою Богдану Лягову было 19 лет.

Тела погибших вернули домой только спустя два месяца после гибели.

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Панахида началась в Михайловском Златоверхом соборе, впоследствии на Майдане Незалежности собралось много украинцев, пришедших отдать честь павшим героям. Военных похоронили в Киеве на Байковом кладбище.

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net