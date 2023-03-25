В Киеве продлят работу общественного транспорта
25.03.2023, 12:48
Киев (Фото: Pexels)
В Киеве с 26 марта продлевают работу общественного транспорта Об этом сообщает КГГА.
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Как отмечается, с 26 марта общественный транспорт столицы будет работать на час дольше:
наземный транспорт – с 05:30 до 23:30;
метрополитен – с 06:00 до 23:00;
фуникулер – с 07:00 до 22:00.
Это связано с сокращением комендантского часа в Киеве – с 26 марта он будет длиться с 00:00 до 05:00.
- С 1 апреля киевский метрополитен возобновит работу станции "Гидропарк" для пассажиров.
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