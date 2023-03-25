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В Киеве продлят работу общественного транспорта

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 12:48
В Киеве продлят работу общественного транспорта - Фото
Киев (Фото: Pexels)

В Киеве с 26 марта продлевают работу общественного транспорта Об этом сообщает КГГА.

Как отмечается, с 26 марта общественный транспорт столицы будет работать на час дольше:

наземный транспорт – с 05:30 до 23:30;

метрополитен – с 06:00 до 23:00;

фуникулер – с 07:00 до 22:00.

Это связано с сокращением комендантского часа в Киеве – с 26 марта он будет длиться с 00:00 до 05:00.

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Наталія Медведєва
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киев общественный транспорт
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