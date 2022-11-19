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В Киеве прогнозируют резкое похолодание и новый снегопад

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 21:55
В Киеве прогнозируют резкое похолодание и новый снегопад - Фото
Фото: КГГА

В воскресенье 20 ноября в Киеве ожидается снижение температуры и новый снегопад. Об этом сообщает Киевский горсовет.

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Как отмечается, после первого сильного снегопада, который прошел в ночь на 19 ноября, в столице ожидается резкое похолодание: ночью температура с +1°C опустится до -6°С.

В воскресенье синоптики прогнозируют новые снегопады. 

Работники дорожных служб начали активно обрабатывать дороги, мосты и тротуары противогололедными средствами.

Власти Киева просят горожан воздержаться от поездок на личных автомобилях.

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Наталія Медведєва
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