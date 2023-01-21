В Киеве прощаются с погибшим руководством МВД: фото

В Киеве проходит прощание с руководством Министерства внутренних дел, которое разбилось на вертолете в Броварах. Об этом сообщает Суспильне.

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Церемония началась возле здания МВД. Колонна выдвинулась в сторону Украинского дома, где будет проходить прощание.

Там установили металлоискатели. В Украинском доме собрались родственники и близкие погибших, дежурят психологи.

18 января в Броварах на детский сад упал вертолет ГСЧС. Погибли глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, один ребенок и еще 11 человек.

СБУ рассматривает три основные версии трагедии – от технических проблем до диверсии.

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Марко Сировой

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