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В Киеве прощаются с погибшим руководством МВД: фото

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2023, 10:58
В Киеве прощаются с погибшим руководством МВД: фото - Фото
Прощание с руководством МВД (фото - Лиля Гончарук, Cуспильне)

В Киеве проходит прощание с руководством Министерства внутренних дел, которое разбилось на вертолете в Броварах. Об этом сообщает Суспильне.

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Церемония началась возле здания МВД. Колонна выдвинулась в сторону Украинского дома, где будет проходить прощание.

Там установили металлоискатели. В Украинском доме собрались родственники и близкие погибших, дежурят психологи.

В Киеве прощаются с погибшим руководством МВД: фото

В Киеве прощаются с погибшим руководством МВД: фото

В Киеве прощаются с погибшим руководством МВД: фото

Читайте также: Руководство МВД и дети погибли в Броварах. Что известно о трагедии

Марко Сировой
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