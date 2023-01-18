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СБУ сообщила о трех основных версиях падения вертолета в Броварах

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 13:22
СБУ сообщила о трех основных версиях падения вертолета в Броварах - Фото
Фото - Facebook Владимир Зеленский

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области, есть три основных версии, сообщает СБУ.

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Служба отрабатывает несколько версий произошедшего, среди которых в сообщении выделены три: 

- нарушение правил полетов;
- техническая неисправность вертолета;
- умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

По предварительной информации СБУ, в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, из них трое детей.

Ранее сегодня генпрокурор Андрей Костин сообщил, что расследование крушения поручено СБУ и находится под его особым контролем, рассматриваются все версии происшедшего.

  • Утром 18 января при крушении вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другие руководители МВД. Всего погибло, по предварительным данным разных служб, от 15 до 18 человек, среди них трое детей, известно также о 25 или 29 раненых, из которых 15 детей. 

Смотрите также: Бровары. Возле детского сада упал вертолет, есть погибшие — фото и видео с места аварии 

Сергій Бережний
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