Рассматриваются все версии катастрофы вертолета, следствие поручено СБУ – генпрокурор

Расследование крушения вертолета в Броварах, которое привело к многочисленным жертвам, взято под особый контроль, рассматриваются все версии произошедшего. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин.

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Костин сообщил, что на месте трагедии работают следователи и эксперты.

"Проводятся неотложные следственные действия. На данный момент мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ. Дело находится под моим личным контролем", – написал генпрокурор.

Утром 18 января при крушении вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другие руководители МВД, всего погибли 18 человек, среди них трое детей, известно также о 29 раненых, из которых 15 детей.

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Сергій Бережний

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