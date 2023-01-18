Рассматриваются все версии катастрофы вертолета, следствие поручено СБУ – генпрокурор
18.01.2023, 11:20
Андрей Костин (скриншот из видео)
Расследование крушения вертолета в Броварах, которое привело к многочисленным жертвам, взято под особый контроль, рассматриваются все версии произошедшего. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Костин сообщил, что на месте трагедии работают следователи и эксперты.
"Проводятся неотложные следственные действия. На данный момент мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ. Дело находится под моим личным контролем", – написал генпрокурор.
- Утром 18 января при крушении вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другие руководители МВД, всего погибли 18 человек, среди них трое детей, известно также о 29 раненых, из которых 15 детей.
Смотрите также: Бровары. Возле детского сада упал вертолет, есть погибшие — фото и видео с места аварии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии