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Рассматриваются все версии катастрофы вертолета, следствие поручено СБУ – генпрокурор

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 11:20
Рассматриваются все версии катастрофы вертолета, следствие поручено СБУ – генпрокурор - Фото
Андрей Костин (скриншот из видео)

Расследование крушения вертолета в Броварах, которое привело к многочисленным жертвам, взято под особый контроль, рассматриваются все версии произошедшего. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин.

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Костин сообщил, что на месте трагедии работают следователи и эксперты.

"Проводятся неотложные следственные действия. На данный момент мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ. Дело находится под моим личным контролем", – написал генпрокурор.

Смотрите также: Бровары. Возле детского сада упал вертолет, есть погибшие — фото и видео с места аварии 

Сергій Бережний
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