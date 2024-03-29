В Киеве прошел град, власти предупреждают о непогоде до конца дня – фото LIGA.net

Град в Киеве (Фото: LIGA.net)

В Киеве днем и вечером 29 марта прошел град, Киевская городская военная администрация предупреждает о непогоде и угрозе грозы, которая будет сохраняться до конца дня.

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"В ближайшее время с удержанием до конца суток 29 марта гроза (I уровень опасности, желтый). Не пугайтесь грома", – говорится в сообщении КГВА.

В Укргидрометцентре в свою очередь предупредили, что уровень воды в реке Днепр в пределах Киева и Бориспольского района может повыситься в ближайшие дни.

"В Киеве и Бориспольском районе Киевской области вода будет держаться на уровнях отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий. Уровень опасности – первый, желтый", – написали гидрологи.

Журналист LIGA.net опубликовал "живые" фото из Киева.

В случае чрезвычайной ситуации звоните круглосуточно в Киевскую службу спасения: 044 430 37 13.

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