У Києві пройшов град, влада попереджає про негоду до кінця дня – фото LIGA.net

У Київській міській військовій адміністрації закликали киян не лякатися грому

Град у Києві (Фото: LIGA.net)

У Києві вдень та ввечері 29 березня пройшов град, Київська міська військова адміністрація попереджає про негоду та загрозу грози, яка зберігатиметься до кінця дня.

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"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 березня гроза (І рівень небезпечності, жовтий). Не лякайтеся грому", – йдеться у повідомленні КМВА.

В Укргідрометцентрі своєю чергою попередили, що рівень води у річці Дніпро в межах Києва та Бориспільського району може зрости найближчими днями.

"У Києві та Бориспільському районі Київської області вода утримуватиметься на рівнях відміток затоплення заплав і понижених прирічкових територій. Рівень небезпеки – перший, жовтий", – написали гідрологи.

Журналіст LIGA.net опублікував "живі" фото з Києва.

У разі надзвичайної ситуації телефонуйте цілодобово до Київської служби порятунку: 044 430 37 13.

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