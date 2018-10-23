В Киеве рекламируется "пророссийская партия" из дела Бабченко

Фото: facebook.com/kristina.berdinskikh

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По показаниям подозреваемого Бориса Германа, партию Розумна сила финансировал некий "фонд Путина"

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На улице Городецкого в центре Киеве появился ситилайт с рекламой партии Розумна сила, которая фигурирует в расследовании покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом у себя в Facebook рассказала журналистка Кристина Бердинских, опубликовав соответствующее фото.

Партию Розумна сила в показаниях в суде упоминал Борис Герман, подозреваемый в организации покушения на Бабченко. Бизнесмен утверждал, что некий "фонд Путина" финансирует эту партию. В самой организации это отрицают.

На одной из видеозаписей, обнародованных СБУ, Герман рассказывает о том, что Кремль финансирует Розумну силу именно через него. При этом Герман называет себя "кассиром Путина".

Также Герман заявлял, что, кроме указанной партии, Кремль якобы финансировал людей из окружения нардепа от Народного фронта Сергея Пашинского. Депутат опроверг эту информацию.