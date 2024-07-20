В Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских. Полиция выясняет обстоятельства – фото
19 июля в Киеве несанкционированно снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году. Полиция открыла уголовное производство, а городские власти возмущены ситуацией.
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Городские власти назвали снос "дерзким и циничным самоуправством". Департамент охраны культурного наследия изучает все возможные законные шаги и меры реагирования.
В департаменте подчеркнули, что "особо цинично" снос выглядит на фоне того, что несколько дней назад общественная организация "Спадщина Київ" подала в департамент пакет доработанной учетной документации по присвоению зданию статуса памятника.
Ранее городской голова поддержал петицию №12870 "Сохранить историческую усадьбу Зеленских".
Полиция Киева устанавливает обстоятельства сноса исторического здания.
19 июля полицейские установили местонахождение техники, которой снесли усадьбу, и изъяли ее, решается вопрос ее ареста.
- 18 июля Киевская городская прокуратура подала в суд с требованием прекратить право собственности на землю на Грузинской улице, где строят жилой комплекс "Парк Славы".