В Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских. Полиция выясняет обстоятельства – фото

Фото: Полиция Киева

19 июля в Киеве несанкционированно снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году. Полиция открыла уголовное производство, а городские власти возмущены ситуацией.

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Городские власти назвали снос "дерзким и циничным самоуправством". Департамент охраны культурного наследия изучает все возможные законные шаги и меры реагирования.

В департаменте подчеркнули, что "особо цинично" снос выглядит на фоне того, что несколько дней назад общественная организация "Спадщина Київ" подала в департамент пакет доработанной учетной документации по присвоению зданию статуса памятника.

Ранее городской голова поддержал петицию №12870 "Сохранить историческую усадьбу Зеленских".

Полиция Киева устанавливает обстоятельства сноса исторического здания.

19 июля полицейские установили местонахождение техники, которой снесли усадьбу, и изъяли ее, решается вопрос ее ареста.

Фото: Полиция Киева