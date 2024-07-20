У Києві знесли історичну садибу Зеленських. Поліція з'ясовує обставини – фото

Фото: Поліція Києва

19 липня у Києві несанкціоновано знесли історичну садибу Зеленських, збудовану у 1890 році. Поліція відкрила кримінальне провадження, а міська влада обурена ситуацією.

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Міська влада назвала знесення "зухвалим та цинічним самоуправством". Наразі Департамент охорони культурної спадщини вивчає всі можливі законні кроки та заходи реагування.

У департаменті наголосили, що "особливо цинічно" знесення виглядає на тлі того, що кілька днів тому громадська організація "Спадщина Київ" подала до департаменту пакет доопрацьованої облікової документації щодо присвоєння будівлі статусу пам'ятки.

Раніше міський голова підтримав петицію №12870 "Зберегти історичну садибу Зеленських".

Поліція Києва встановлює обставини знесення історичної будівлі.

19 липня поліціянти встановили місцеперебування техніки, якою знесли садибу, та вилучили її, розв'язується питання щодо її арешту.

Фото: Поліція Києва