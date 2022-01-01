В Киеве состоялось факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры: видео

Сегодня, 1 января, в Киеве состоялось факельное шествие, посвященное дню рождения руководителя Организации украинских националистов Степана Бандеры. Трансляцию с места событий вело в Facebook ВО Свобода Киев.

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Шествие началось в парке имени Тараса Шевченко, напротив красного корпуса Киевского национального университета. Оттуда колонна из нескольких сотен человек двинулась к Майдану независимости.

Участники акции несли в руках факелы, красно-черные флаги и выкрикивали патриотические лозунги.

Шествие происходило под звуки повстанческой песни "Батько наш – Бандера, Україна – мати".

Миновав Майдан независимости, участники акции отправились к Офису президента с требованием предоставить статус Героя Украины Мирославу Симчичу – 98-летнему сотнику Украинской повстанческой армии, который 32 года провел в заключении в советских тюрьмах.

Из-за акции в центре Киева поилция усилила меры безопасности.

СПРАВКА. 1 января 2022 года отмечается 113-я годовщина со дня рождения украинского политического деятеля, теоретика и идеолога украинского национального движения ХХ века, главы Провода ОУН(б) Степана Бандеры. Вместе с Ярославом Стецько Бандера был автором Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года. Националистические организации традиционно 1 января проводят факельное шествие в честь годовщины со дня рождения Бандеры.

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Наталия Медведева

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