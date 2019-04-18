В Киеве задержали мужчину с 500 000 долларов на взятку Луценко

Фото: facebook.com/LarysaSargan

В Киеве задержали злоумышленника, который взял у двух обвиняемых в вымогательстве 500 000 долларов для взятки генпрокурору Юрию Луценко и главному военному прокурору Анатолию Матиосу за принятие решения о закрытии производств. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Мошенник решил заработать, прикрываясь известными именами", - написала она.

Реклама

Сарган отметила, что ГПУ в 2018 году направила в суд обвинительный акт против двух граждан, подозреваемых в вымогательстве и незаконном обращении с оружием.

В начале февраля 2019 года знакомый обвиняемых сообщил им, что имеет возможность решить Луценко с Матиосом вопрос о закрытии уголовного производства.

Злоумышленник попросил у обвиняемых 500 000 долларов для дачи взятки Матиосу и Луценко.

"Горе-гастарбайтер задержан непосредственно после передачи всей суммы в полмиллиона долларов", - написала Сарган.

Ранее в СБУ заявили, что разоблачили на взятке заместителя заведующего отделом экономической стратегии и экономической безопасности Национального института стратегических исследований.