В Киеве задержана экс-нардеп Сысоенко. СБУ: Ежемесячно зарабатывала на уклонистах $100 000

Сысоенко вместе с несколькими коллегами из медицинского учреждения продавала фейковые справки об инвалидности, утверждает СБУ

Ирина Сысоенко (Фото: Facebook)

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала в Киеве бывшего народного депутата, которая ежемесячно вместе с сообщниками зарабатывала на уклонистах до $100 000, изготовливая для них фейковые документы о получении группы инвалидности. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Ирине Сысоенко – бывшей народной избраннице от Объединения Самопомич.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По данным следствия, Сысоенко, входящая в настоящее время в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины, изготовляла и продавала фиктивные справки об инвалидности мужчинам, которые хотели незаконно выехать за границу.

Вместе с коллегами ежемесячно она получала около $100 000 – "доход" получали и заведующие отделениями медучреждения, врач-профпатолог и координатор противоправной деятельности медиков во Львовской области, сообщает СБУ.

Им также помогали несколько должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий Западного региона. Все подозреваемые предлагали мужчинам "полный пакет документов для уклонения от мобилизации".

7 июня СБУ задержала в Киеве Сысоенко и ее сообщника из Львовской области, который передавал ей "откат" в размере $32 000. Во время обысков в местах работы и проживания фигурантов обнаружено более 40 млн грн, медицинские документы и черновые записи с учетом клиентов.

Экс-нардепу и четырем ее "коллегам" сообщили о подозрении за получение неправомерной выгоды должностным лицом с использованием предоставленного ему служебного положения и принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

В случае доказывания вины, подозреваемым может грозить до 12 лет тюрьмы.

ДОПОЛНЕНО в 13:08. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах добавил, что Сысоенко арестовали с правом на залог в 904 000 грн.

Ирина Сысоенко – народная депутат восьмого созыва, избранная от Объединения Самопомич. С 2013 года – соучредитель и председатель "Благотворительного фонда защиты прав медицинских работников", член Ассоциации адвокатов Украины и Ассоциации юристов Украины. В 2015 году стала инициатором создания ОО "Координационный центр помощи участникам АТО".

Сысоенко также была участницей коррупционных скандалов. В 2017 году апелляционный суд постановил конфисковать более 130 000 грн взносов в поддержку Киевской областной организации партии Самопомич. Сысоенко была признана виновной в нарушении порядка предоставления или получения вклада в поддержку политической партии.

Смотрите также: ГБР: Разоблачена многомиллионная схема заработка на уклонистах в Одесском ТЦК – видео