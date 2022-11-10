В Киевской области запретили праздничную иллюминацию — это гирлянды и световые декорации
На территории Киевской области запретили использовать праздничную иллюминацию — речь идет о гирляндах и световых декорациях. Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
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По его словам, решение о запрете праздничной иллюминации принял оперативный штаб совета обороны Киевской области.
Чиновник отметил, что решение распространяется на коммерческую, коммунальную и государственную собственность.
"Световые декорации новогодних елок, парков и улиц оставим на потом. Мы сопротивляемся врагу, который устроил энергетический террор. Максимальная экономия электроэнергии — наш гражданский фронт сегодня", — заявил Кулеба.
- Объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября. От обстрелов пострадали почти 40% энергетической инфраструктуры, из-за чего в Украине начались стабилизационные отключения электричества.
- Укрэнерго и ДТЭК заявили 7 ноября, что на восстановление электросети нужно от 2 до 5 недель.
- Отключений электроэнергии может стать меньше со следующей недели, если не будет новых обстрелов, заявил 7 ноября председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
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