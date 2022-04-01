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В колонне оккупантов, отходящих в сторону Беларуси, ворованные авто, грузовики – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 07:17
В колонне оккупантов, отходящих в сторону Беларуси, ворованные авто, грузовики – Генштаб - Фото
Иллюстративное фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

В Генштабе ВСУ рассказали, как ведет себя враг, по состоянию на утро 1 апреля.

Россия продолжает отводить войска с севера Киевской области в сторону Беларуси.

В колоннах с военной техникой – автомобили и грузовики, которые россияне украли у мирных жителей.

На временно оккупированных территориях враг держит в заложниках местное население, их дома используют для размещения личного состава.

Предпринимателей там пытаются принудить пользоваться рублями.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки россияне атаковали семь раз. ООС успешно отбили атаки: уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобильной техники и 2 артиллерийские системы. Также сбит БПЛА типа "Орлан-10".

  • Русские мародерят там, куда заходят. Об этом свидетельствуют очевидцы, перехваченные разговоры, где оккупанты хвастаются "трофеями" по алкоголю и бытовой технике.
  • Перед тем, как покинуть ЧАЭС, россияне украли компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, которое было на атомной станции.
Катерина Амеліна
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Генштаб ВСУ грабеж война с россией вторжение в украину
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