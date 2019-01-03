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03.01.2019, 21:31

В Комитете избирателей объяснили участие коммунистов в выборах

В Комитете избирателей объяснили участие коммунистов в выборах - Фото
Петр Симоненко (фото - LIGA.net)

В КИУ считают ситуацию с Симоненко недоработкой со стороны правоохранительных органов

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Коммунистическая партия имеет право выдвигать своего кандидата в президенты. Об этом сказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает hromadske.radio.

Кошель напомнил, что КПУ подлежит запрету в соответствии с законом о декоммунизации, но последние несколько лет министерство юстиции безуспешно с ней борется.

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"Там есть длинное дело с представлением и в Конституционный суд относительно правомерности этого решения", - отметил глава КИУ. Он добавил, что неизвестно, когда именно это долгое дело закончится официальным запретом КПУ.

"Мы живем в реалиях, когда реформа декоммунизации оказалась безуспешной и была проведена в очень короткий срок. Многим трудно поверить, что сейчас Коммунистическая партия официально действует, официально зарегистрирована и имеет такие же права, как и другие политические силы. Сколько бы ни было вопросов у правоохранительных органов к Петру Симоненко, но сегодня, к сожалению, эта партия имеет право выдвигать его как кандидата в президенты", - сообщил Кошель.

Он также добавил, что считает ситуацию с Симоненко недоработкой со стороны правоохранительных органов.

Кошель напомнил, что в адрес КПУ публично предъявляли обвинения по вопросам финансирования: количество средств, которое партия декларировала в официальных отчетах, было несоизмеримо с расходами на аренду офиса, информационную деятельность, издание партийной газеты.

По мнению главы КИУ, Симоненко относится к той категории кандидатов, которые пытаются придать политическую окраску существующим или будущим уголовным делам против них.

Сегодня на сайте КПУ появилось сообщение о том, что их лидер Симоненко выдвинут кандидатом на выборы президента Украины. В декабре 2015 года суд удовлетворил иск Минюста и запретил деятельность КПУ. Партия подала апелляцию, но ее рассмотрение остановили до решения Конституционным судом вопроса о конституционности запрета коммунистической символики.

Выборы президента состоятся 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря.

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Теги: кпу, петр симоненко, комитет избирателей, алексей кошель, выборы президента 2019
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