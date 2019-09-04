В комитете Рады по правам человека распределили обязанности

В комитете Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и автономной республики Крым, Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений создали шесть подкомитетов и выбрали их руководителей. Соответствующие решение принято на заседании комитета 4 сентября, передает Укринформ.
Список подкомитетов и их глав:
- по правам человека, глава Тарас Тарасенко;
- по вопросам этнополитики, прав коренных народов и национальных меньшинств, глава Ахтем Чийгоз;
- по вопросам миграционной политики и гражданства, глава Вадим Рабинович;
- по вопросам гендерного равенства и недискриминации, глава Нелли Яковлева;
- по вопросам прав и свобод лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Украины и ВПО, глава - Алексей Кузнецов;
- по вопросам временно оккупированных территорий, глава Константин Касай.
Решение поддержали все присутствующие 13 членов комитета.
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