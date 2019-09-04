В комитете Рады по правам человека распределили обязанности

Верховная Рада (фото - depositphotos.com)

В комитете Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и автономной республики Крым, Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений создали шесть подкомитетов и выбрали их руководителей. Соответствующие решение принято на заседании комитета 4 сентября, передает Укринформ.

Список подкомитетов и их глав:

- по правам человека, глава Тарас Тарасенко;

- по вопросам этнополитики, прав коренных народов и национальных меньшинств, глава Ахтем Чийгоз;

- по вопросам миграционной политики и гражданства, глава Вадим Рабинович;

- по вопросам гендерного равенства и недискриминации, глава Нелли Яковлева;

- по вопросам прав и свобод лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Украины и ВПО, глава - Алексей Кузнецов;

- по вопросам временно оккупированных территорий, глава Константин Касай.

Решение поддержали все присутствующие 13 членов комитета.

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