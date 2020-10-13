В компании БРСМ-Нафта заявили, что не финансируют "одиозного" Шария

Там считают, что оказались "в центре мощной дезинформационной волны"

В компании БРСМ-Нафта заявляют, что не имеют никакого отношения к блогеру Анатолию Шарию и не финансируют его партию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

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Там называют Шария "одиозным политиком и журналистом" и считают, что оказались "в центре мощной дезинформационной волны", спровоцированной расследованием Bihus.info.

"БРСМ-Нафта не имеет никакого отношения к Анатолию Шарию и любой связанной с ним деятельности", – говорится в сообщении.

В компании также заявили, что Анжела Ларкина, которая упоминается в расследовании как сотрудник БРСМ-Нафта "никогда не была и не является работником операционной компании БРСМ".

Во показанном вчера расследовании Bihus.info журналисты говорят, что Партию Шария финансирует сеть автозаправочных станций БРСМ-Нафта. По их данным, деньги шариевцам выдает Анджела Ларкина, руководитель ряда компаний, за которыми якобы стоит бренд БРСМ-Нафты.

Вадим Ребрина

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