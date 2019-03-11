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11.03.2019, 21:34

В Конгрессе США выразили поддержку вступления Украины в НАТО

Элиот Энгель (фото - facebook.com/ukr.embassy.usa)

Конгрессмен Элиот Энгель считает необходимым встепление Украины в альянс

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Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгель выразил за твердую поддержку присоединению Украины к Североатлантическому альянсу. Об этом конгрессмен заявил при обсуждении политики США в отношении непризнания противоправной попытки аннексии Россией Крыма, передает в Facebook посольство Украины в Вашингтоне.

Конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижение этой цели, а проект закона относительно Крыма - четкий сигнал поддержки партнерам США - Украине и дркгим странам.

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7 марта комитет по иностранным делам Палаты представителей США утвердил проект закона о непризнании аннексии Крыма. Документ предлагает запретить американским федеральным департаментам и агентствам предпринимать какие-либо действия или оказывать любую помощь, предусматривающую признание претензий России на суверенитет Крыма, его воздушное пространство или его территориальные воды. В то же время, законопроект определяет право президента США сделать исключение, если он считает, что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов.

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Теги: нато, конгресс сша, Элиот Энгель
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