В США хотят запретить признавать Крым российским

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Члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США единогласно одобрили законопроект, запрещающий американскому правительству признавать Крым российским. Об этом сообщается в итогах заседания комитета.

Теперь документ направлен на рассмотрение Палаты представителей.

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Законопроект предлагает запретить американским федеральным департаментам или агентствам предпринимать какие-либо действия или оказывать любую помощь, которая предусматривает признание претензии России на Крым, его воздушное пространство или его территориальные воды.

Однако в документе также отмечается, что президент США имеет право сделать исключение, если он посчитает, что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов.

7 марта СМИ со ссылкой на источники сообщили, что вице-президент США Майкл Пенс во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель предложил ей провести морские маневры вблизи России, чтобы спровоцировать российского президента Владимира Путина.