В Коростене свалили памятник комсомольцам – видео

В городе Коростень Житомирской области активисты демонтировали советский памятник комсомольцам, сообщает Коростень.today.

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Памятник комсомольцам 1920-х годов по проекту скульптора А. Я. Футермана и архитектора А. А. Сидоренко был открыт в 1973 году.

После принятия закона о декоммунизации, сообщает издание, местные власти решили памятник не сносить, а вместо этого переименовали его в памятник "Молодежь Коростеня ХХ века".

Снос памятника организовала общественная организации "Молодежь Северного Края", которая заявила, что общественности пришлось убирать памятник самостоятельно, поскольку местные власти "сопротивлялись желанию жителей города и придумывали все новые и новые отговорки".

26 апреля в Киеве начали снос советского монумента "Дружбы народов".

Сергей Бережной

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