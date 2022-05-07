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В Коростене свалили памятник комсомольцам – видео

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 14:51
В Коростене свалили памятник комсомольцам – видео - Фото
Снесенный памятник комсомольцам в Коростене (Фото - Коростень.today)

В городе Коростень Житомирской области активисты демонтировали советский памятник комсомольцам, сообщает Коростень.today.

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Памятник комсомольцам 1920-х годов по проекту скульптора А. Я. Футермана и архитектора А. А. Сидоренко был открыт в 1973 году. 

После принятия закона о декоммунизации, сообщает издание, местные власти решили памятник не сносить, а вместо этого переименовали его в памятник "Молодежь Коростеня ХХ века".

Снос памятника организовала общественная организации "Молодежь Северного Края", которая заявила, что общественности пришлось убирать памятник самостоятельно, поскольку местные власти "сопротивлялись желанию жителей города и придумывали все новые и новые отговорки".

  • 26 апреля в Киеве начали снос советского монумента "Дружбы народов".
Сергей Бережной
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Коростень снос памятника
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