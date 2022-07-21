"В краткосрочной перспективе". США одобряют возобновление работы Северного потока

В краткосрочной перспективе США одобряют возобновление работы газопровода Северный поток. Об этом сказал спикер Госдепа США Нед Прайс.

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Прайс подчеркнул, что США задолго до полномасштабного вторжения России в Украину предупреждали Европу об опасности зависимости от российских энергоносителей, о готовности России превратить экспорт энергоносителей в оружие.

Представитель Госпдепа отметил, что США едины с Европой в приверженности к укреплению европейской энергетической безопасности, уменьшению коллективной зависимости от российской энергетики и сохранению давления на Кремль.

"Это одновременно и краткосрочный вызов, и долгосрочный вызов. В краткосрочной перспективе возобновление потоков газа позволит Германии и другим европейским странам пополнить свои запасы газа, повысив свою энергетическую безопасность и устойчивость", – сказал Прайс.

Он напомнил, что несколько дней назад Госдеп приветствовал решение Канады вернуть в Германию турбину для Северного потока-1 в рамках усилий по пополнению резервов газа в краткосрочной перспективе.

"Мы продолжаем работать с нашими европейскими союзниками над краткосрочными вариантами, которые помогут им пережить этот ближайший период", – сказал Прайс.

Что касается долгосрочной перспективы, то спикер Госдепа напомнил, что в 2021 году была создана энергетическая целевая группа США-ЕС.

"Они рассматривают варианты и конкретные способы, с помощью которых в ближайшие месяцы, а на самом деле в ближайшие годы, мы сможем решить эту структурную проблему. А структурная проблема заключается в том, что Европа на протяжении многих лет зависела от поставок энергоресурсов из России", – рассказал Прайс.

Он добавил, что речь идет не только о снижении коллективной зависимости от поставок энергоресурсов из России, а также в более широком смысле о снижении коллективной зависимости от ископаемого топлива.

С 16 июня Северный поток-1 начал работать всего на 40% мощности. Россия говорит, что это связано с техническими проблемами. В Канаде, Германии и в Украине заявляли, что это просто отговорка – на самом деле решение Газпрома ограничить поставки газа носило политический характер.

Несмотря на это, 10 июня Канада объявила о решении вернуть Германии спорную турбину. Германия с облегчением приняла решение Канады, его также поддержали в США.

19 июля сообщалось, что 21 июля Газпром планирует возобновить поставки газа по газопроводу Северный поток-1.

Наталия Медведева

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